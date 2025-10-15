Ricerca: Quintarelli (Bambino Gesù), 'con CFBox terapie avanzate con maggiore tempestività per pazienti'

"Il nuovo CFBox permette di ricevere prodotti con tempistiche sempre più accorciate per un numero sempre maggiore di pazienti: si potrà produrre un numero di prodotti di terapia genica su scala sempre più allargata per coprire un numero sempre più alto di pazienti". Così Concetta Quintarelli, responsabile del Laboratorio di Terapia genica dei tumori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù intervenendo alla presentazione di CFBox, il primo isolatore al mondo completamente automatizzato e personalizzabile per la produzione di terapie geniche e cellulari (Atmps). Il macchinario robotizzato è pensato per rivoluzionare la produzione di terapie avanzate e renderla più sicura, accessibile e facilmente scalabile su tutto il territorio italiano.