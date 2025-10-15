circle x black
Cerca nel sito
 

Ricerca: Quintarelli (Bambino Gesù), 'con CFBox terapie avanzate con maggiore tempestività per pazienti'

15 ottobre 2025 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il nuovo CFBox permette di ricevere prodotti con tempistiche sempre più accorciate per un numero sempre maggiore di pazienti: si potrà produrre un numero di prodotti di terapia genica su scala sempre più allargata per coprire un numero sempre più alto di pazienti". Così Concetta Quintarelli, responsabile del Laboratorio di Terapia genica dei tumori dell'ospedale  pediatrico Bambino Gesù intervenendo alla presentazione di CFBox, il primo isolatore al mondo completamente automatizzato e personalizzabile per la produzione di terapie geniche e cellulari (Atmps). Il macchinario robotizzato è pensato per rivoluzionare la produzione di terapie avanzate e renderla più sicura, accessibile e facilmente scalabile su tutto il territorio italiano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza