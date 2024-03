In questo numero: L’urologo, il medico dell’uomo e della donna Ire di Roma unico centro regionale per i test genetici Ngs dei tumori rari del tratto digerente come il colangiocarcinoma Herpes zoster, sondaggio internazionale evidenzia scarsa conoscenza malattia Dalla modulazione del microbiota vantaggi per la cura dei tumori con immunoterapia A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Celebrati i 40 anni della Fondazione Bietti, unico Irccs in Italia dedicato all’oftalmologia