Salus tv n. 14 del 3 aprile 2024

In questo numero: Sanità e salute, illustrate le sfide del Ssn per migliorare servizi e supporto alla cittadinanza A Roma la prima tappa verso gli Stati generali della Fism ‘The Big B’ di Sobi sensibilizza su linfoma a grandi cellule B Ristorazione: per Cirfood ‘Nutrire è cura’ Premiati i vincitori del contest Healthbot su soluzioni robotiche e intelligenza artificiale La Lega del Filo d’Oro ha presentato il “Manifesto delle persone sordociehe” In adolescenti pornografia online favorisce stereotipi di genere. Lucattini: “può causare anche ‘fissazioni’ e perversioni”. Come evitarlo Con Health4U università e industria si incontrano per affrontare le sfide le futuro A Roma tavola rotonda per conoscere e affrontare il tumore ovarico Già on line “OneHealth i tanti volti della sostenibilità”, nuova iniziativa di educazione civica scolastica gratuita Prevenzione del tumore al colon-retto, il policlinico Tor Vergata si illumina di blu, un appello alla sensibilizzazione e ai controlli regolari