Salus tv n. 18 del 30 aprile 2024

In questo numero: Ora rimborsabile innovativa terapia genica di Novartis per bambini con atrofìa muscolare spinale di tipo 2 Allarme malessere psicologico, a Telefono Amico Italia oltre 300 richieste d’aiuto al giorno Sindrome ipereosinofila: l’importanza dei team multidisciplinari per la diagnosi precoce Malattie rare, presentato al Senato il libro bianco dedicato alle pazienti e caregiver donne E ancora Con intelligenza artificiale che interagisce con telefono in ospedali e Asl possibile cambiare medico generico e pediatra e azzerare le attese Contrastare la sindrome respiratoria sinciziale con i vaccini aiuta a far crescere l’Italia Anemia emolìtica autoimmune, un Diario racconta le storie di pazienti e caregiver Pediatri del Lazio uniti per evidenziare l’importanza della prevenzione vaccinale Oltre 600 anestesisti rianimatori a Torino per congresso Ace su emergenza pre e post operatoria, di Siaarti