Salus tv n. 37 del 13 settembre 2023

In questo numero: A Napoli 'Comunicare l'obesità' per informare e sensibilizzare Carcinoma polmonare non a piccole cellule, approvata prima immunoterapia in setting adiuvante con atezolizumab La psichiatra Lucattini, nuovo anno scolastico richiede ai ragazzi più coraggio Danacol presenta la campagna “Stay Alive” contro i rischi cardiovascolari La Fiss, per arginare violenza serve formazione esperti e linee guida per l’educazione sessuale Per concludere la dodicesima puntata dello speciale della Sin, la Società italiana di neurologia, “Proteggi il tuo cervello, affidati al neurologo” dal titolo "Il 10% degli italiani soffre di insonnia cronica, i consigli per dormire sonni tranquilli"