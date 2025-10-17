circle x black
Salus Tv n° 41 del 15 ottobre 2025

17 ottobre 2025 | 11.00
In questo numero: Cancro del seno metastatico, al via campagna per 'accesso più rapido a cure' Malnutrizione e tumori gastrici, web serie OncoCook insegna dieta corretta per chi ha subìto una resezione parziale o totale dello stomaco Autorizzata da Aifa rimborsabilità exa - cel, prima terapia genica per Tdt e Scd dai 12 ai 35 anni E ancora Brain Health, Triennale Milano e Lundbeck insieme su benessere del cervello Mancano in Italia 175.000 infermieri, proposta da Nursing Up 'Consulta delle professioni infermieristiche e sanitarie' A Roma Investigator's Meeting di Astrazeneca Italia Nuovo centro medico Synlab, visite, analisi e diagnostica avanzata nel polo all'interno di Manifattura Tabacchi Firenze La Bpco può essere stabilizzata con approccio terapeutico appropriato A Milano i vincitori della 14esima edizione dei Bandi Ghìlead Cancro polmonare non a piccole cellule mutato Egfr, rimborso per 2 nuove indicazioni di cure mirate Dopo trauma o infarto esperienze di premorte, 40mila casi in Italia. Convegno scientifico in Vaticano A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Sentiero del respiro, 4 km di passeggiata sulle dolomiti per la salute di persone con malattie respiratorie e non solo

