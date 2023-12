SALUS TV NUMERO 52 ANNO XIX – 27 dicembre 2023

In questo numero: Congresso Sigo 2023, al centro la donna e la sua salute per un futuro migliore; Marilab Center di Ostia presenta nuova Risonanza magnetica da 3 tesla confermando innovazione e progresso nel settore; Quarantacinque anni di Servizio sanitario nazionale, esperti, imprese e associazioni a confronto tra traguardi e sfide future; L’appello del Cnel, prevenire con la “Cancer Driver Interception”; AbbVie presenta nuova terapia che rivoluziona concetto tempo per paziente con leucemia linfatica cronica; Volpi Rosse Menarini, amore per il basket senza barriere; OncoVoice, da persone con tumore della prostata e caregiver richieste informazioni su patologia a 360°