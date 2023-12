Salute, De Laurentiis: “Con olaparib probabile aumento tassi di guarigione”

“Olaparib è sicuramente un farmaco che cambia la storia naturale di queste malattie ponendoci di fronte alla possibilità di aumentare notevolmente i tassi di guarigione”. Lo ha detto Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia Senologica e Toraco-Polmonare, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli, a margine della conferenza stampa in cui si è parlato della nuova era nel trattamento delle forme ereditarie del tumore della mammella, in particolare in presenza di mutazione dei geni BRCA, grazie a una terapia mirata, olaparib, di cui l’AIFA ne ha approvato la rimborsabilità.