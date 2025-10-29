Salute, fibrillazione atriale: cardiologo Senatore, 'colpisce 50mln di persone al mondo'

"La fibrillazione atriale è l'aritmia più frequente e colpisce più di 50 milioni di persone nel mondo. In Italia si stima che ne siano colpite oltre 100mila persone ogni anno. Negli anziani con più di 70 anni, arriva a riguardare il 20% delle persone, con un impatto davvero importante". Lo afferma Gaetano Senatore, direttore della struttura complessa di Cardiologia dell'ospedale di Ciriè di Torino, in occasione del media tutorial 'Una nuova era nel trattamento della fibrillazione atriale', organizzato da Abbott a Milano per presentare le caratteristiche di Volt Pfa - Pulsed field ablation, un sistema all-in-one per la diagnosi, mappatura e ablazione con campo elettrico pulsato della fibrillazione atriale.