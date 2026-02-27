circle x black
Salute, Fulghesu (UniCa): "Possibile gestire ciclo mestruale senza difficoltà"

27 febbraio 2026 | 14.38
"Le adolescenti possono capire che è possibile orientare i cicli senza che questi comportino una difficoltà nello svolgimento della vita e delle attività di tutti i giorni. Dobbiamo riuscire a gestire il ciclo mestruale in un modo non pericoloso che può anzi salvaguardare rispetto ad altre condizioni che incidono negativamente sulla qualità della vita". Lo ha detto Anna Maria Fulghesu, professoressa di Ginecologia e Ostetricia dell'Università di Cagliari al convegno "Il tango dell'adolescenza – Corso di alta formazione: primi passi nella salute ginecologica ed endocrinologica dell'adolescente" a Roma.

