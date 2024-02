Salute, ginecologa Di Pietro: "Mannaggia al sesso parla ai giovani senza giudicare "

”“Mannaggia al sesso” vuole essere un progetto innovativo che parla ai giovani in chiave ironica. Niente giudizi e niente critiche, solo divertimento e tante nozioni da portare a casa”. Ssono le parole della dottoressa Chiara Di Pietro, medico chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia che ha ideato il format “My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema”, un tour in tre tappe che si propone di aprire una discussione interattiva con le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, sui temi di sessualità, contraccezione ormonale e corpo in cambiamento.