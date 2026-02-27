circle x black
Salute, ginecologo Garzon: "I disturbi del ciclo impattano sulle adolescenti"

"Medico e specialista devono far capire che il problema non va trascurato"

Simone Garzon, professore di Ginecologia e ostetricia dell'università di Verona
27 febbraio 2026 | 13.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I disturbi del ciclo in adolescenza impattano sulla qualità della vita e sulla quotidianità. Molte ragazze non riescono ad andare a scuola e a fare quello che farebbero normalmente soprattutto quando il flusso mestruale è abbondante. L'impatto non va sottovalutato". Lo ha detto Simone Garzon, professore di Ginecologia e ostetricia dell'università di Verona, intervenendo al convegno 'Il tango dell'adolescenza - Corso di alta formazione: primi passi nella salute ginecologica ed endocrinologica dell'adolescente', oggi a Roma. "Il dovere dello specialista e del medico di medicina generale - sottolinea - è prendersi cura del problema e far capire che non va trascurato perché può avere un impatto sulla salute a lungo termine".

Garzon spiega poi alcune soluzioni: "Abbiamo diverse strategie da implementare a quella estroprogestinica che non sempre riesce a essere portata a lungo termine. Le soluzioni sono molteplici e devono essere personalizzate. Tra le diverse molecole che possono essere utilizzate abbiamo il myo-inositolo, la diosgenina e la vitamina D, che è un elemento importantissimo nell'adolescenza". Queste "strategie possono essere utilizzate da sole o in combinazione, ma partendo sempre dal presupposto che lo stile di vita è il primo passo da affrontare per gestire questo tipo di problematiche e migliorare quindi la qualità di vita delle nostre ragazze".

