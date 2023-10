“Otsuka è un’azienda centenaria da sempre impegnata in ricerca e sviluppo con un focus particolare sulle malattie rare. Il trattamento per la nefrite lupica è il nostro ultimo nato”. Sono le parole di Alessandro Lattuada, managing director Otsuka Italia, in occasione del convegno “Lupus: focus su cause e sintomi di una patologia complessa”, che si è svolto a Roma, presso Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, martedì 24 ottobre.