Salute: lenti Icl, correggono in modo stabile difetti visivi per migliore qualità di vita

Migliorare la qualità della vita, permettendo di affrontare sport, lavoro e attività quotidiane con maggiore libertà e sicurezza. E' questo il valore delle lenti intraoculari Icl, una soluzione avanzata per la correzione di difetti visivi significativi come miopia, ipermetropia e astigmatismo. Si tratta di una procedura rapida, minimamente invasiva e reversibile, capace di garantire risultati stabili e una qualità visiva elevata, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ad approfondire il tema l'oculista Francesco Bisantis, specialista nella salute degli occhi e da sempre appassionato di tecnologia e innovazione, con all'attivo oltre 16mila interventi laser per la correzione visiva e 28mila interventi di cataratta.