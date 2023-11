Salute, Marchionni (Consiglio nazionale giovani): “Ripensare a futuro sanità nazionale”

“Questo accordo siglato con Novartis nel ripensare il futuro della sanità nasce da una prospettiva, quella di cominciare a fare sistema tra diversi attori del pubblico e del privato intorno ad un tema centrale: il nostro sistema sanitario nazionale”. Sono le parole di Francesco Marchionni, vice presidente Consiglio Nazionale Giovani con delega a Salute e Benessere, intervenuto in occasione dell’evento di Novartis Italia in cui ha annunciato un investimento, da parte della società, di 350 milioni di euro entro il 2025 per potenziare la capacità di innovazione scientifica nel Paese. Percorso che, grazie alla firma di un Protocollo di Intesa con il Consiglio Nazionale dei Giovani, definirà la visione e le esigenze delle giovani generazioni che determineranno il futuro della salute nei prossimi anni.