Salute: Maya, 'responsabile e grata di rappresentare lavoro di Aism'

01 dicembre 2025 | 08.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Rappresentare il lavoro di un grande gruppo che aiuta tante persone con la ricerca, ma anche con altre attività concrete, che migliorano la qualità di vita dei pazienti con sclerosi multipla, mi fa sentire responsabile, ma anche grata, perché rende utile il mio ruolo e la mia vita, anche con eventi di questo tipo". Lo ha detto Veronica Maya, conduttrice della Charity Dinner di Aism 2025 e testimonial Aism - Associazione italiana sclerosi multipla, una serata di spettacolo e solidarietà che ha riunito 400 ospiti al Teatro Alcione di Milano. 

