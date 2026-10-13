Salute: obesità, a Palermo screening cardiometabolici gratuiti dal 15 al 17 ottobre

'Lasting Health Starts Now': una salute che dura nel tempo si costruisce a partire dalle scelte di oggi. Con questo messaggio, in occasione del congresso della Società italiana dell’obesità (Sio), Novo porta la prevenzione nel cuore di Palermo con una campagna di screening cardiometabolici gratuiti aperti alla popolazione. L'iniziativa - informa una nota - si svolgerà in piazza Politeama dal 15 al 17 ottobre, dalle 9 alle 18, con l'obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sui fattori di rischio cardiometabolico e sull’importanza della prevenzione. L'appuntamento, si legge, "assume particolare rilievo in Sicilia, dove la prevalenza di obesità e sovrappeso nella popolazione adulta supera la media nazionale. Secondo i dati Istat 2026, il 13% degli adulti vive con obesità, pari a oltre mezzo milione di residenti, rispetto all'11,6% registrato a livello nazionale. Il 38,9% della popolazione adulta è inoltre in sovrappeso, contro una media italiana del 34,8%". Anche tra i più giovani, i dati evidenziano una situazione che merita attenzione. Secondo la Sorveglianza Hbsc dell'Istituto superiore di sanità, dettaglia la nota, "in Sicilia il 21% degli adolescenti è in sovrappeso, rispetto al 18,2% nazionale, mentre il 5,7% vive con obesità, contro il 4,4% a livello nazionale. Considerando invece la fascia di età tra 3 e 17 anni, i dati istat indicano che in Sicilia il 34,6% dei bambini e degli adolescenti è in eccesso di peso, a fronte del 26% registrato a livello nazionale".

Dal 15 al 17 ottobre, dunque, ogni giorno dalle 9 alle 18 cittadini e visitatori potranno accedere gratuitamente all'area allestita da Novo in piazza Politeama. Qui sarà possibile effettuare screening cardiometabolici per valutare alcuni indicatori tra cui lo stato di forma generale, il benessere psicofisico, la pressione arteriosa e alcuni parametri associati ai processi di invecchiamento dei tessuti. Più che una semplice misurazione, lo screening vuole offrire alle persone un'esperienza utile per dedicare un momento alla propria salute, conoscerla meglio e acquisire maggiore consapevolezza del proprio stato di benessere e degli eventuali fattori di rischio, ricevendo anche un primo orientamento verso percorsi di prevenzione e approfondimento. L'esperienza portata da Novo in piazza Politeama intende rendere la prevenzione più semplice e accessibile, portandola fuori dagli spazi congressuali e nel cuore della città, vicino alle persone.

Con questa iniziativa, conclude la nota, "Novo dà concretezza al messaggio 'Lasting health starts now': una salute duratura si costruisce a partire dalle azioni di oggi. Informazione, prevenzione e conoscenza dei fattori di rischio rappresentano strumenti essenziali per intervenire precocemente e promuovere un approccio alla salute capace di accompagnare le persone nel tempo. La presenza al congresso Sio diventa così un'occasione per affiancare al confronto scientifico a un'iniziativa concreta rivolta alla cittadinanza".