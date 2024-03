Salute, Zamagni: “Mieloma colpisce popolazione anziana over 70”

“Il mieloma fa parte della famiglia delle malattie proliferative croniche, un tipo di patologie neoplastiche del midollo osseo ed è una malattia tipica della popolazione adulto anziana. L'età media di incidenza, infatti, è intorno ai 70 anni, quindi colpisce soprattutto le persone anziane”. E’ il commento di Elena Zamagni, professoressa di Ematologia dell'Irccs Aou Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, in occasione della campagna di comunicazione “MMAREA – Il Mieloma Multiplo. Onda dopo Onda”, evento, promosso da Pfizer Italia in collaborazione con Ail – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfoma e Mieloma, al fine di informare, supportare e insegnare come gestire tutte le fasi di una malattia come il Mieloma Multiplo.