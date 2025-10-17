Sanità: Aceti (Salutequità), 'assistenza territoriale ai cittadini sta peggiorando'

"Mentre le Regioni sono impegnate nella realizzazione del Pnrr, nell'attuazione del Dm 77 del 2022, che definisce la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale, e nella spesa delle risorse stanziate, l'assistenza ai cittadini vede un peggioramento invece che un miglioramento". Sono le parole di Tonino Aceti, presidente di Salutequità, in occasione dell'incontro organizzato a Roma proprio da Salutequità. Si è riunito un Equity Group Cronicità, realizzato con il contributo non condizionato di Sanofi e Ucb Pharma, per confrontarsi con rappresentanti di istituzioni nazionali e regionali, associazioni pazienti, manager e professionisti sanitari sulle principali questioni.