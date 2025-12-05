circle x black
Sanità: Annicchiarico (Regione Veneto), 'lasciare spazio anche a modelli organizzativi per Regioni'

05 dicembre 2025 | 10.23
Redazione Adnkronos
"Credo che sia importante che si lavori sugli standard e sui risultati, ma che si lasci uno spazio per modelli organizzativi, che le Regioni, probabilmente non tutte e non in tutte le circostanze, hanno già saputo dimostrare di saper adottare in modo differenziato per pervenire obiettivi di equità per i cittadini". Sono le dichiarazioni di Massimo Annicchiarico, direttore generale dell'Area sanità e sociale di Regione Veneto, in occasione della presentazione, a Roma, del report 'La programmazione sanitaria per l'equità', condotto da Salutequità. 

