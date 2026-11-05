Sanità: Brunese (Sirm), 'nella diagnostica per immagini ai migliora qualità prestazione'

"L'intelligenza artificiale oggi è una grandissima risorsa che interviene nell'ambito della diagnostica per immagini anche in punti insospettabili e permette di migliorare ulteriormente la qualità della prestazione, considerando che la qualità del nostro lavoro è già alta, ma al meglio non c'è limite e tutto ciò che può essere impiegato va fatto nell'ottica di una maggiore sicurezza globale". Così Luca Brunese, presidente eletto della Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm), alla prima giornata di lavori del 52esimo Congresso nazionale della stessa Società, all'Allianz MiCo di Milano. Il convegno, dal titolo "Non solo diagnostica: esploriamo l'universo digitale" proseguirà fino all'8 novembre e affronta le nuove prospettive della medicina, dalla digitalizzazione dei processi all'evoluzione delle competenze professionali.