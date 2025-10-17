Sanità: Colavita (Regione Molise): 'al Nord maggior capacità di spesa rispetto Centro e Sud'

"Cè sicuramente una forte variabilità sia organizzativa che in termini di capacità di mettere a terra le risorse del Fondo sanitario nazionale e di altre risorse che annualmente arrivano alle Regioni e alle aziende sanitarie. La differenziazione è evidente tra una maggiore capacità di spesa e probabilmente anche sui livelli organizzativi delle regioni del Nord rispetto a quelli del Centro e del Sud". Questo quanto spiegato da Francesco Colavita, direttore Servizio supporto DG Regione Molise, intervenuto all'evento organizzato da Salutequità a Roma. Si è riunito un Equity Group Cronicità, realizzato con il contributo non condizionato di Sanofi e Ucb Pharma, per confrontarsi con rappresentanti di istituzioni nazionali e regionali, associazioni pazienti, manager e professionisti sanitari sulle principali questioni.