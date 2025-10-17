Sanità: Corazza (Apfiaco), 'psoriasi deve entrare nel piano nazionale cronicità'

"Già quattro anni fa abbiamo chiesto che la psoriasi rientrasse nel Piano nazionale delle cronicità e al momento sappiamo che tra le tre patologie che entreranno la nostra non c'è e non sappiamo i criteri di scelta. Le malattie dermatologiche continuano a non essere considerate. Così Valeria Corazza, presidente di Apfiaco, Associazione psoriasici italiani amici Fondazione Corazza Ets, intervenuta all'incontro organizzato a Roma da Salutequità. Si è riunito un Equity Group Cronicità, realizzato con il contributo non condizionato di Sanofi e Ucb Pharma, per confrontarsi con rappresentanti di istituzioni nazionali e regionali, associazioni pazienti, manager e professionisti sanitari sulle principali questioni. Tra i temi trattati la gestione delle malattie croniche in Italia.