Sanità: Galletti (Novo Nordisk), 'Circular for kids esempio di partenariato pubblico-privato'

"La Camera dei deputati ha donato al progetto Circular for kids materiali di comunicazione inutilizzati che trasformeremo in astucci, materiale didattico, matite e altri oggetti destinati ai bambini negli ospedali pediatrici. Questo è un bel modo per fare vera economia circolare: riutilizzare in maniera virtuosa. È anche bell'esempio di partenariato fra privato e istituzioni pubbliche". Così Alfredo Galletti, general manager Novo Nordisk Italia, durante la conferenza stampa dal titolo "Il cerchio si apre. Salute, Comunità, Futuro". Nel corso dell'evento la Camera dei deputati ha annunciato la donazione straordinaria di materiali di comunicazione in disuso a supporto del progetto "Circular for kids".