Sanità: Gandolfo (Sirm), 'in radiologia ripensare modelli organizzativi, ai in aiuto per ottimizzare'

"Dobbiamo pensare a modelli organizzativi differenti, anche perché la radiologia è presente in quasi tutti i percorsi, a differenza di altre discipline esclusivamente specialistiche. In questo, la tecnologia ci viene incontro: come, ad esempio, al buon uso dell'intelligenza artificiale nell'ottimizzazione delle procedure standardizzate". Sono le parole di Nicoletta Gandolfo, presidente della Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm), in occasione della prima giornata di lavori del 52esimo Congresso nazionale della stessa Società, all'Allianz MiCo di Milano. Il convegno, dal titolo "Non solo diagnostica: esploriamo l'universo digitale" proseguirà fino all'8 novembre e affronta le nuove prospettive della medicina, dalla digitalizzazione dei processi all'evoluzione delle competenze professionali.