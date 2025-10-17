Sanità, Iachino (MSal), 'obiettivo miglioramento del sistema sanitario'

"Avere un territorio più performante, indubbiamente, aiuta nella presa in carico del paziente con cronicità. Al netto delle criticità ministero, regioni, Asl e tutti i soggetti coinvolti, stanno lavorando al meglio delle loro possibilità verso un obiettivo comune: il miglioramento del nostro Sistema sanitario". Così Achille Iachino, direttore generale Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, Ministero della Salute, in occasione dell'evento organizzato a Roma da Salutequità, dove si è riunito un Equity Group Cronicità, realizzato con il contributo non condizionato di Sanofi e UCB Pharma, per confrontarsi con rappresentanti di istituzioni nazionali e regionali, associazioni pazienti, manager e professionisti sanitari sulle principali questioni.