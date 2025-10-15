Sanità: Investing for Healthy Ageing, le strategie per invecchiamento in salute e sostenibile

L'invecchiamento della popolazione comporta un aumento significativo delle malattie croniche e delle condizioni di fragilità, con un impatto crescente sul Sistema sanitario nazionale. Considerando che il 23% della popolazione ha più di 65 anni e la previsione al 2025 è che questa quota raggiungerà il 34%, la prevenzione, con stili di vita salutari e immunizzazione rappresentano uno strumento essenziale per un invecchiamento attivo, ridurre tali rischi e migliorare la qualità di vita delle persone, nonché contenere i costi sanitari. Se ne è parlato nel corso dell'evento 'Investing for Healthy Ageing', organizzato da Msd Italia a Roma insieme a rappresentanti delle istituzioni, esperti clinici e associazioni dei pazienti.