circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità: Investing for Healthy Ageing, le strategie per invecchiamento in salute e sostenibile

15 ottobre 2025 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'invecchiamento della popolazione comporta un aumento significativo delle malattie croniche e delle condizioni di fragilità, con un impatto crescente sul Sistema sanitario nazionale. Considerando che il 23% della popolazione ha più di 65 anni e la previsione al 2025 è che questa quota raggiungerà il 34%, la prevenzione, con stili di vita salutari e immunizzazione rappresentano uno strumento essenziale per un invecchiamento attivo, ridurre tali rischi e migliorare la qualità di vita delle persone, nonché contenere i costi sanitari. Se ne è parlato nel corso dell'evento 'Investing for Healthy Ageing', organizzato da Msd Italia a Roma insieme a rappresentanti delle istituzioni, esperti clinici e associazioni dei pazienti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza