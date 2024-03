Sanità, Montanaro: “Modello è strumento utile per rimodulare criteri per determinare Drg”

“È importante soprattutto per le regioni del Sud, dimostrare che il valore dei Drg, cioè il valore delle tariffe, non è esattamente coerente rispetto alle componenti produttive, soprattutto con i prezzi e con i costi aggiornati ad oggi. È uno strumento, dunque, che ci potrà consentire di rappresentare al governo centrale l'esigenza di rimodulare i criteri di determinazione delle tariffe”. Lo ha detto Vito Montanaro, direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, in occasione della conferenza stampa ‘Modello di analisi dei costi delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali’, organizzata all’Auditorium del Ministero della Salute, dove è stato presentato un algoritmo messo a punto da un team di ricercatori della Libera università mediterranea ‘Giuseppe Degennaro’, guidato dal professor Francesco Albergo.