Sanità: Quagliato (Centro Nazionale Rna), 'costantemente impegnati per ottenere risultati tangibili'

"Il Centro Nazionale ha lavorato costantemente in questi due anni per riuscire ad ottenere risultati concreti e tangibili. Proseguiamo per arrivare alla fine del Pnrr, ma guardiamo oltre. Vogliamo che queste innovazioni diano i loro frutti e si possa continuare a collaborare insieme, unendo le migliori competenze italiane nell'ambito della terapia genica e della produzione delle terapie Rna". A dirlo Elena Quagliato, responsabile coordinamento operativo del Centro Nazionale Sviluppo Terapie Geniche e Farmaci a Rna alla presentazione alla stampa di CFBox, il primo isolatore al mondo completamente automatizzato e personalizzabile per la produzione di terapie geniche e cellulari (ATMPs) che si è svolta a Rubbiano in provincia di Parma.