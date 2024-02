Sanità, Ventavoli (Olympus Italy): "Sviluppiamo sistemi per preparare pazienti a interventi chirurgici”

“Stiamo sviluppando dei sistemi che possano essere di ausilio e angolazione per capire quanto sia importante aderire a percorsi di screening o sistemi che possano aiutare i pazienti a prepararsi agli interventi di colonscopia, dove noi siamo molto presenti con le nostre tecnologie per poter essere poi trattati al meglio durante l'intervento chirurgico”. Sono le parole di Stefano Ventavoli, Regional Head Commercial Development & Head of key Account management Olympus Italy, a margine della seconda edizione dell'Healthcare Innovation Forum a Roma di Roma.