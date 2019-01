Dl sicurezza, medici in campo: "Dobbiamo poter curare tutti"

Accogliere le persone in difficoltà, ragiona il presidente di Fnomceo, "non è un sintomo di debolezza politica, ma di tutela forte dei diritti inviolabili dell'uomo, sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, tra i quali quello alla salute individuale e collettiva di cui all'articolo 32 - chiarisce Anelli - Accoglienza alla quale il medico è tenuto anche dal rispetto del Codice deontologico, che gli impone come missione, prima ancora che come dovere, quella di andare verso il prossimo, curando i fragili, gli ultimi, gli emarginati, e di restituire loro, attraverso la cura, dignità".

"La sicurezza che giustamente sta così a cuore a questo Governo - prosegue Anelli - non può prescindere, per quanto riguarda la tutela della salute, da una straordinaria attenzione nei confronti dei soggetti più deboli, attenzione che ne è anzi presupposto essenziale, per escludere i rischi legati all'instaurarsi di percorsi di cura clandestini o quelli legati alla mancata prevenzione e cura di malattie trasmissibili".

"Siamo certi - conclude il presidente Fnomceo - che il Governo saprà evitare questi rischi, garantendo sicurezza vera ai cittadini e tutelando la salute di tutti. Attendiamo quindi una circolare applicativa in tal senso, che silenzi tutti i possibili conflitti tra l'obbedienza alla Legge e i principi, di scienza e coscienza, del Codice deontologico".