Rbm Assicurazione Salute in tandem con Aviva

Marco Vecchietti, Ceo di Rbm Assicurazione Salute, in occasione dell'Italy Protection Forum che si è svolto a Milano presenta la nuova partnership con il gruppo Aviva: "Un accordo che rappresenta il coronamento di un lavoro progettuale fatto negli ultimi mesi - afferma - che mira a implementare le possibilità di accesso alla sanità integrativa per tutti i cittadini italiani". L'obiettivo è quello di disegnare un'offerta in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in relazione al tema della salute.

"L'Italia, nel panorama europeo - sottolinea Vecchietti - si caratterizza, se escludiamo la Grecia e il Portogallo, per il più alto livello di sottoassicurazione delle cure private. A farne le spese sono i cittadini, soprattutto quelli che, non essendo lavoratori dipendenti, non dispongono delle tutele messe a disposizione dal welfare contrattuale. In questo contesto la bancassicurazione può rappresentare un canale strategico, insieme alle reti tradizionali e quelle digitali, per rendere accessibili a tutti i cittadini i vantaggi della sanità integrativa attraverso un Fondo sanitario aperto in grado di garantire percorsi di cura personalizzati, strutture sanitarie di eccellenza e assenza delle liste di attesa".