Virus Cina, primo contagiato senza essere stato nel Paese

(Foto Fotogramma/Ipa)

E' il primo caso di una persona contagiata dal nuovo coronavirus cinese senza essere stata in Cina. Non un'infezione importata, quindi, ma un caso di trasmissione da uomo a uomo all'interno di una famiglia. Ed è stato registrato in Vietnam. A parlarne è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nei report degli ultimi due giorni. Dalle indagini condotte sul caso è emerso che "il paziente non aveva precedenti di viaggio nel gigante asiatico, ma era in contatto con una persona con infezione da nuovo coronavirus confermata". Si tratta del "padre, il quale era rientrato da Wuhan", la metropoli epicentro dell'epidemia.