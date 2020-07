Coronavirus, salgono a 109 i medici morti

Immagine di repertorio (Afp)

Si allunga ancora la lista dei camici bianchi italiani uccisi da Covid-19. Altri due nomi in poche ore si aggiungono all'elenco aggiornato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, portando il totale a 109 decessi. Gli ultimi 'caduti' censiti sono Gianfranco D'Ambrosio, ginecologo e medico di medicina generale, e Gaetano Portale, specialista in Chirurgia generale, in Chirurgia vascolare e in Chirurgia toracica, ex primario di Chirurgia Generale.