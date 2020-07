Covid Lazio, ''mascherine o rischiamo come Catalogna"

(Afp)

"Oggi registriamo un dato di 14 casi. Di questi, 11 sono casi di importazione: 4 di nazionalità del Bangladesh, uno dal Venezuela, tre dall’India, uno dal Montenegro, uno dalla Tanzania e uno dalla Romania. Indossare le mascherine è un elemento importante se non vogliamo correre il rischio di fare come la Catalogna". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, illustrando i dati delle ultime 24 ore e ribadendo di non abbassare la guardia. "I Paesi attorno all’Italia hanno tutti casi in aumento e a Roma abbiamo l’aeroporto più importante a livello nazionale", aggiunge.