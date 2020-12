Covid, 70 milioni di contagi nel mondo

La scorsa settimana il numero di nuovi casi di Covid-19 e di decessi ha continuato ad aumentare "con 70 milioni di infettati e 1,6 milioni di morti in tutto il mondo dall'inizio della pandemia. Lo riferisce l'Organizzazione mondiale della sanità. Le regioni delle Americhe e l'Europa continuano a farsi carico del peso della pandemia, totalizzando l'85% dei nuovi casi e l'86% dei nuovi morti a livello globale. Ma se casi e decessi continuano ad aumentare nelle Americhe, "in Europa i nuovi casi si sono stabilizzati per la terza settimana consecutiva, mentre i decessi hanno continuato a diminuire", con un calo del 4% rispetto alla settimana precedente. La scorsa settimana "alcuni Paesi hanno annunciato l'inizio della vaccinazione, mentre altri si stanno preparando per l'introduzione del vaccino. Nonostante ciò, è importante continuare con le misure di igiene delle mani, mascherina, distanziamento fisico e ventilazione adeguata".