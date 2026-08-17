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Ghribi (Gsd) incontra Dg Oms a Ginevra: "Le infrastrutture della salute cruciali per società più forti"

Al centro del colloquio le sfide globali e l'iniziativa promossa in Libano con l'ospedale San Raffaele di Milano. Il vicepresidente del Gruppo ospedaliero San Donato: "La solidarietà deve tradursi in azioni concrete"

A sinistra il Dg dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus con il presidente di Gksd e vicepresidente Gsd Kamel Ghribi - (Foto Irccs ospedale San Raffaele-Gsd)
A sinistra il Dg dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus con il presidente di Gksd e vicepresidente Gsd Kamel Ghribi - (Foto Irccs ospedale San Raffaele-Gsd)
17 agosto 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Kamel Ghribi, presidente di Gksd e vicepresidente del Gruppo San Donato (Gsd), ha incontrato a Ginevra il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Focus del confronto: le principali sfide della salute globale e l'evoluzione dei sistemi sanitari nazionali. Al centro del colloquio, la necessità di rafforzare l'accesso a cure di qualità, la formazione del personale sanitario e la capacità dei sistemi nazionali di rispondere ai bisogni delle popolazioni, con particolare attenzione all'Africa e alle aree maggiormente esposte a situazioni di fragilità.

Nel corso dell'incontro, riporta una nota del gruppo ospedaliero, si è parlato anche della qualità della sanità italiana e il Dg Oms si è congratulato con Ghribi e con l'ospedale San Raffaele di Milano per l'iniziativa umanitaria promossa da Gsd e Gksd a sostegno della popolazione libanese, che prevede l'invio di farmaci, forniture e apparecchiature mediche e la messa a disposizione di competenze sanitarie qualificate. "Il confronto è stato particolarmente importante perché ha confermato quanto la salute rappresenti oggi una delle grandi questioni globali - ha dichiarato Ghribi - Ho particolarmente apprezzato il riconoscimento del valore dell'iniziativa che, con il San Raffaele, stiamo promuovendo per il Libano. Nei momenti di difficoltà, la solidarietà deve tradursi in azioni concrete".

Ghribi e Adhanom Ghebreyesus hanno infine approfondito le sfide che attendono i sistemi sanitari, dalla prevenzione alla ricerca, dall'innovazione alla formazione dei professionisti, condividendo l'importanza di investire nelle competenze e nella qualità delle cure. "La salute - ha concluso Ghribi - è un diritto universale e una delle infrastrutture fondamentali dello sviluppo umano. Investire nelle persone, nella conoscenza e nella qualità delle cure significa contribuire a costruire società più forti, più stabili e capaci di guardare al futuro".

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salute sfide globali gruppo san donato incontro con dg oms tedros adhanom ghebreyesus kamel ghribi
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