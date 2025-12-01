circle x black
Sclerosi multipla: Francini, 'donne colpite quasi il doppio rispetto agli uomini'

01 dicembre 2025 | 08.52
Redazione Adnkronos
"È importante continuare con la ricerca e stare vicino alle persone con sclerosi multipla, ma è importante anche sottolineare come siano le donne a essere colpite quasi per il doppio. Io sono una donna e credo che le donne siano un paniere di delizie e che abbiano la capacità di partorire l'amore e chi sa partorire l'amore ha una capacità differente di toccare e di progredire necessariamente anche in un percorso non sempre non necessariamente positivo. Pertanto, sono ancor più onorata di poter portare questa bandiera di speranza e di luce". Sono le dichiarazioni di Chiara Francini, attrice e ambassador Aism - Associazione italiana sclerosi multipla, alla Charity Dinner di Aism 2025, una serata di spettacolo e solidarietà che ha riunito 400 ospiti al Teatro Alcione di Milano. 

