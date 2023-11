Torviscosa, Bracco festeggia i vent’anni della Spin: «Investimento fondamentale»

“Sostenibilità, crescita, occupazione: il modello Torviscosa”: è stato questo il titolo del convegno organizzato dal Gruppo Bracco al Centro di Informazione e Documentazione di Torviscosa in provincia di Udine, per presentare il suo nuovo Bilancio di Sostenibilità e festeggiare i vent’anni dal recupero dell’ex stabilimento Snia, importante dal punto di vista sociale ed architettonico. Un documento, il bilancio presentato, che rendiconta tutte le azioni messe in atto dall’azienda, leader globale nel comparto della diagnostica per immagini, a favore delle persone, del pianeta e dell’innovazione. A margine dell’evento, ha avuto luogo la cerimonia di consegna, da parte del Comune di Torviscosa, della cittadinanza onoraria a Diana Bracco, presidente del gruppo. Per Bracco si tratta di un investimento complessivo di 124 milioni di euro nel quadro dello schema di contratto sottoscritto dalla società con la Regione (che compartecipa al progetto con la somma di 2.935.988,55 euro), il ministero delle Imprese e del Made in Italy e l'Agenzia nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'impresa (Invitalia). Lo stabilimento Spin, realizzato alla fine degli anni Novanta recuperando gli storici edifici disegnati nel 1938 dall'architetto De Min, è stato acquistato dal gruppo Bracco nel 2003. Nei suoi reparti vengono realizzati mezzi di contrasto per raggi X e per tomografia computerizzata, con una produzione a ciclo continuo che punta alla massima sicurezza con il minimo impatto ambientale. Nel corso del convegno è stato presentato il bilancio di sostenibilità del gruppo e conferita al presidente e ceo Diana Bracco la cittadinanza onoraria del Comune di Torviscosa da parte del sindaco Enrico Monticolo.