Tumori: alla Festa del cinema di Roma il docufilm 'Allevi Back to Life'

19 ottobre 2025 | 09.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Il pianista, musicista e compositore Giovanni Allevi racconta in 'Allevi Back to Life' il suo percorso di malattia e la sua storia di rinascita. In particolare, come dalle sette lettere della parola "mieloma" scaturiscano sette note, che formano una melodia bellissima e, quindi, come anche una patologia possa essere occasione di guarigione e rinascita. Il docufilm, realizzato con il contributo di Gsk, è stato proiettato alla Festa del Cinema di Roma, in svolgimento fino al 26 ottobre e vuole sensibilizzare gli spettatori rispetto alle malattie oncologiche e a quello che una diagnosi di questo tipo comporta.

