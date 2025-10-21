Tumori:  Cinieri (Aiom), 'abbiamo nuovi strumenti contro cancro seno triplo negativo'

"A Berlino abbiamo visto uno studio che potrebbe cambiare la pratica clinica nel tumore al seno triplo negativo, tra i più gravi e aggressivi e, da sempre, tra i più difficili da trattare. Negli ultimi anni, lo scenario terapeutico è però in costante evoluzione anche in questo tipo di neoplasia e l'innovazione sta portando risultati importanti, come evidenziato nello studio Ascent-03". Così all'Adnkronos Salute Saverio Cinieri, presidente Fondazione Aiom (Associazione italiana oncologia medica), commentando i risultati dello studio di fase 3 Ascent-03 illustrati all'ultimo Congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo) tenutosi a Berlino, che hanno evidenziato un miglioramento clinicamente rilevante della sopravvivenza libera da progressione di malattia con l'anticorpo coniugato sacituzumab govitecan rispetto a chemioterapia come trattamento di prima linea dei pazienti con tumore della mammella triplo negativo metastatico (Tnbc) non candidati al trattamento con immunoterapia.