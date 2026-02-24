Tumori, endometrio: Bellet (Acto) 'bene immunoterapia anche per pazienti senza Hrd'

"Accogliamo con grande piacere la nuova possibilità terapeutica di prima linea", ossia dostarlimab più chemioterapia anche per le pazienti senza deficit della ricombinazione omologa (Hrd, Homologous recombination deficiency), "che sicuramente rappresenta un vantaggio in più per le donne con tumore dell'endometrio. È un'innovazione che darà più possibilità, più tempo e una miglior qualità di vita alle pazienti". Lo ha detto a Milano Ilaria Bellet, presidente di Acto Italia - Alleanza contro il tumore ovarico Ets, partecipando all'incontro con la stampa organizzato da Gsk per discutere le nuove opzioni terapeutiche disponibili, in particolare dostarlimab - un tipo di farmaco che va a stimolare il sistema immunitario affinché produca una risposta contro il tumore - che ha ottenuto l'approvazione dall'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) per la terapia in prima linea nelle pazienti con tumore dell'endometrio in stadio avanzato o ricorrente, a prescindere dallo stato di mismatch repair.