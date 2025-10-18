circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori: Landazabal (Gsk), 'messaggio di speranza del maestro Allevi dedicato a tutti i pazienti oncologici'

18 ottobre 2025 | 19.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Il messaggio di speranza che porta il maestro Allevi è dedicato a tutti i pazienti malati oncologici. È un messaggio di coraggio, dove la malattia e la diagnosi comincia a partire da una luce di trasformazione". Lo ha detto Fabio Landazabal, amministratore delegato di Gsk, alla Festa del Cinema di Roma, in seguito alla proiezione del docufilm 'Allevi Back to Life', dedicato alla sensibilizzazione sulle patologie oncologiche, diretto dal musicista e pianista Giovanni Allevi e realizzato con il contributo di Gsk.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente, va messo in discussione"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza