Tumori: mammella, a Roma i risultati della seconda edizione di 'Care for Caring'

29 ottobre 2025 | 14.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sensibilizzare le giovani donne sul valore della prevenzione in ogni fase della vita e aumentare l'adesione agli screening prendendo a modello le donne in divisa. Sono questi i punti cardine del progetto 'Care for Caring 2.0 -Ambasciatrici della prevenzione', la campagna ideata e coordinata da Ladies First e promossa dalla Polizia di Stato con il patrocinio dall'Associazione italiana di Oncologia medica (Aiom) e di Fondazione Aiom. Dai risultati della seconda edizione, presentati a Roma, emerge che sono state oltre 5mila le persone raggiunte in 11 istituti e Scuole di formazione della Polizia di Stato con un'adesione che ha sfiorato l'85%.

