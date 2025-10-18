Tumori: Montanaro (Gsk), 'che questo progetto ispiri a rinascita collettiva'

"Crediamo molto in questo progetto perché sia fonte di ispirazione per tutti e ci ispiri a una rinascita, come il maestro Allevi racconta, che non sia solo del singolo ma sia una rinascita collettiva, che parta dalla collaborazione con le istituzioni, con le società scientifiche e con le associazioni pazienti". Lo afferma Marika Montanaro, direttrice business Gsk, alla proiezione del docufilm 'Allevi Back to Life', diretto dal pianista e musicista Giovanno Allevi e dedicato alla sensibilizzazione sulle patologie oncologiche, tenutasi alla Festa del Cinema di Roma.