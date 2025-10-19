Tumori: pianista Allevi, 'guarigione dell'anima porta con sé guarigione del corpo'

"La ricerca scientifica ha a cuore la guarigione del corpo ma c'è anche la guarigione dell'anima e magari l'anima può predisporre il corpo alla guarigione. Questo è un altro degli intenti del film documentario: riuscire a liberare la nostra anima da tante sovrastrutture, pensieri inutili e inessenzialità, tanto da poter ritrovare un'energia interiore, una gioia di vivere nonostante il tumore, un entusiasmo nonostante la paura. Sono convinto che questa guarigione dell'anima porterà con sé una guarigione del corpo, affiancandosi parallelamente alla preziosa ricerca scientifica". Così Giovanni Allevi, pianista e musicista, alla proiezione del docufilm 'Allevi Back to Life', da lui diretto e dedicato alla sensibilizzazione sulle patologie oncologiche, alla Festa del Cinema di Roma.