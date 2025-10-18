Tumori: regista Valentini, 'Allevi Back to Life è poesia e bellezza'

"Credo che più che lanciare un messaggio, il film parli alle persone in modo molto diverso. Spero che arrivi a tutti il fatto che c'è della poesia, della bellezza nella vita di ognuno di noi, che ci sono delle cose che ci rendono unici e a cui vale la pena non restare ancorati, ma appoggiarsi per andare avanti nei momenti di difficoltà". Così, Simone Valentini, alla proiezione del docufilm 'Allevi Back to Life', di cui è regista e dedicato alla sensibilizzazione sulle patologie oncologiche e realizzato con il contributo di Gsk, alla Festa del Cinema di Roma.