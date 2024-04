Vacca (Aism): "Oggi diagnosi di Sm deve fare un po’ meno paura"

“Tante le novità degli ultimi 10 anni: nuove terapie non più solo iniettive ma anche orali; maternità oggi caldamente consigliata a persone con sclerosi multipla; abbiamo carta dei diritti, e agenda, e andiamo sempre più verso terapia personalizzata – sono una ventina i farmaci a nostra disposizione – e territorialità. La Presa in carico è infatti la missione dell’agenda 2020/25. Mission per un futuro speriamo prossimo: nuove terapie che diano possibilità di vivere al meglio questa patologia anche a chi ha la forma progressiva. Se 50 anni fa 7 persone con Sm su 10 finivano in sedia a rotelle e 3 si barcamenavano, oggi la situazione si è invertita. Ma c’è ancora molto da fare”