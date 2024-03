Vaccini: antinfluenzale in età pediatrica per evitare ospedalizzazione

La vaccinazione antinfluenzale in età pediatrica è stato il tema al centro dell'incontro promosso da AstraZeneca presso il MoMeC (Montecitorio Meeting Centre) di Roma dedicato all'importanza della prevenzione nei più piccoli. Diviso in due sessioni di approfondimento, il talk show ha affrontato da una prospettiva nazionale e regionale l'epidemiologia influenzale e le relative politiche preventive. Argomento da non sottovalutare l'impatto significativo dell'influenza sulla salute pubblica, con una particolare enfasi sul rischio elevato per i bambini sotto i 6 anni di sviluppare malattie gravi che richiedono ospedalizzazione.