Salvini: "Berlusconi ha ancora tanto da dire e da dare"

Silvio Berlusconi? "Ieri l’ho visto bene, ha ancora tanto da dire e da dare". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini a margine dell’assemblea nazionale dei quadri dirigenti Fiva-Confcommercio in corso a Milano. "La settimana prossima -aggiunge Salvini- come centrodestra unito chiuderemo la campagna elettorale in Lombardia a Brescia: conto che ci sarà il suo fondamentale e insostituibile contributo”.

"Berlusconi è un esempio straordinario di resilienza, ha avuto una situazione molto difficile. Ne sta uscendo ed è riuscito a fare questo messaggio, che è stato apprezzato da tutti. Siamo contenti che sia tornato. Forza Italia è un elemento importante della coalizione di governo e con il quale, insieme alla Lega, Fdi collabora". Così a SkyTg24 il capogruppo di Fdi al Senato Lucio Malan, commentando il videomessaggio di Silvio Berlusconi trasmesso ieri durante la convention di Fi a Milano.

"Ha fatto piacere a tutti vedere Berlusconi in condizioni di salute buone rispetto a come era stato nelle settimane precedenti. Penso che Berlusconi in campo significhi anche discussione franca e aperta nel centrodestra rispetto alla loro collocazione europea", ha detto a 'Start' su SkyTg24 il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia.